Во время пожаров выгорело более 80 га сухой растительности

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели в ЛНР потушили 36 возгораний, выгорело более 80 га сухой растительности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЛНР.

"21 августа на территории республики было ликвидировано 36 возгораний, 30 из которых произошли на открытых территориях. Всего за 24 часа выгорело более 80 гектаров сухой растительности - камыша, кустарников, сухой травы и мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший урон нанесен экосистеме Брянковского округа (17 га).