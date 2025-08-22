Еще двоих госпитализировали

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один человек находится в тяжелом состоянии в результате ДТП на 81-м километре МКАД в Москве. Еще двое госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На 81-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали три человека. <...> Пострадавшего в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом в Институт им. Склифосовского, двое пострадавших средней тяжести госпитализированы в ММНКЦ им. С. П. Боткина", - говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работали три бригады скорой помощи, Центр медицины катастроф и авиамедицинская бригада.

Ранее сообщалось, что в 09:30 на внешней стороне в районе 81-го км МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. "По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что в ДТП попала машина такси и коммунальная машина.