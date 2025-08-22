Восстановительные работы планируют завершить до утра 23 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов в восточной части Республики Крым остался без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе вблизи города Феодосии. Полную подачу воды возобновят к концу завтрашнего дня, 23 августа, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"В районе города Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, снабжающем водой ряд населенных пунктов восточного Крыма. В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий. В целях обеспечения населения питьевой водой организован подвоз воды в 10 населенных пунктов, включая Солнечную Долину, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и город Судак. На эти задачи дополнительно привлечены 25 единиц водовозной техники, помимо той, что закреплена за муниципальными образованиями", - написал он в своем Telegram-канале.

Для устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек. По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить до утра. Полную подачу воды возобновят к концу дня 23 августа, уточнил Аксенов.