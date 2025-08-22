В Кургане завели дело из-за падения строительных лесов на прохожего

Пострадавшего мужчину госпитализировали

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ возбуждено в Кургане из-за нанесенного тяжкого вреда здоровью прохожему упавшими строительными лесами. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Курган по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Вечером 15 июля строительные леса, возведенные для ремонта фасада здания гостиницы "Москва" в областном центре, упали на проходящего рядом мужчину. С места происшествия 77-летний пострадавший был госпитализирован. Он получил различные телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем будет дана правовая оценка действиям работника субподрядной организации, отвечавшего за соблюдение правил безопасности при проведении облицовочных работ.