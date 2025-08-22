После атаки Украины на Енакиево в ДНР завели дело

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о 2 погибших и 20 пострадавших

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве и уничтожении имущества после атаки вооруженных формирований Украины на город Енакиево в ДНР, где погибли 2 человека и более 20 пострадали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, покушение на убийство, умышленное уничтожение чужого имущества)", - сказала она.