Осужденный принимал участие в нацбатальоне "Айдар"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы по статьям о госизмене и участии в нацбатальоне "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Установлено, что подсудимый, приняв гражданство Российской Федерации и желая перейти на сторону вооруженных формирований Украины, 29 октября 2023 года, используя российский паспорт, пересек государственную границу Российской Федерации в Белгородской области и убыл на территорию Украины. 3 мая 2024 года Попович, разделяя идеологию и цели деятельности запрещенной террористической организации - батальона "Айдар" - добровольно вступил в его состав. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, фигурант убыл в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР, где был назначен на должность гранатометчика. В мае 2024 года он прошел обучение и после участвовал в боевых действиях против российских военных на территориях Донбасса, пока не был пленен военнослужащими ВС РФ.

В его отношении возбудили дела по ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения террористической деятельности) УК РФ.