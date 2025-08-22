По данным телеканала, он решил "отказать им в доступе в связи с персональными убеждениями"

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Директор парка развлечений, расположенного в Порте-Пюиморене на юге Франции, был задержан после того, как отказал в доступе на территорию парка 150 детям из Израиля. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации телеканала, группа несовершеннолетних туристов в возрасте от 8 до 16 лет проводила каникулы в Испании, откуда планировала отправиться в этот парк, заранее забронировав билеты. Однако по прибытии они не смогли попасть туда, поскольку директор принял решение "отказать им в доступе в связи с персональными убеждениями". В результате группа в сопровождении жандармов отправилась в другой парк.

52-летний директор парка был задержан в связи с подозрением в "дискриминации по религиозному признаку при предложении или предоставлении товаров или услуг". В прошлом мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Тем не менее, если суд подтвердит обвинение по данной статье, ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Представительный совет еврейских учреждений во Франции (CRIF) назвал произошедшее актом дискриминации, нарушающим основополагающие принципы республики, и призвал к жесткой реакции со стороны властей. По утверждению организации, "во Франции становится невозможно жить французам еврейского происхождения и тем более израильтянам". В CRIF также приводят статистику, согласно которой в 2024 году было зафиксировано 1 570 проявлений антисемитизма, тогда как в 2023 году насчитывалось 1 676 эпизодов. Статистика за каждый год традиционно публикуется в январе следующего года.