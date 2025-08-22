Двух жителей Приморья арестовали за сотрудничество с СБУ через Telegram

Они намеревались собрать сведения о военных объектах Министерства обороны РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала двух жителей Приморского края, сотрудничавших с СБУ через Telegram и согласившихся собирать данные об объектах Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ФСБ, двое жителей Приморья 1990 и 1998 годов рождения "по заданию представителей Службы безопасности Украины намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах Министерства обороны РФ, дислоцированных на территории региона".

При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны, подчеркнули в ЦОС.

В отношении них следственным отделом УФСБ по Приморскому краю возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством для оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), они заключены под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные в том числе на выявление возможных иных преступлений, совершенных задержанными.

ФСБ вновь призвала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.