Обвиняемый находится за пределами РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о заочном аресте блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о насильственных действиях сексуального характера 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Заседание суда по ходатайству следствия об избрании Кириллову меры пресечения в виде заочного ареста назначено на 26 августа, 12:30 мск", - сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что он обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ (<...> действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам).

МВД объявило блогера в розыск. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело в отношении Кириллова о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следователи считают, что блогер, позиционирующий себя как пикап-гуру, склонял своих учеников совершать с девушками на улицах действия сексуального характера. Эти действия зафиксированы на видео.

В интернете появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы. Блогер записал видео, на котором призывал уводить девушек в туалет и насиловать. В настоящий момент Кириллов находится за пределами РФ.