Заведено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 22 августа. /ТАСС/. Два мальчика утонули во время рыбалки в протоке Амура у города Амурска в Хабаровском крае, возбуждено дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"По предварительной информации, сегодня, 22 августа, во время рыбалки в протоке р. Амур утонули два мальчика, 12 и 14 лет. Из-за сильного течения детей унесло под воду. О происшествии сообщил их несовершеннолетний знакомый, который обратился за помощью к взрослым. В настоящее время организованы поисково-спасательные мероприятия", - сообщили в прокуратуре.

Надзорным ведомством организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проверит деятельность уполномоченных органов по обеспечению безопасности на водном объекте, а также даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на контроль поставлены ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).