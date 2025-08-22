В Ростовской области мужчину осудили пожизненно за убийство девочки

Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесопосадке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за убийство и изнасилование восьмилетнего ребенка в станице Ольгинской Аксайского района. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ростове-на-Дону мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство и совершение особо тяжких преступлений в отношении 8-летней девочки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчину признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 126 (похищение), п. "в" ч. 5 ст. 131 (изнасилование), п. "в" ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

17 мая 2024 года в правоохранительные органы обратилась жительница станицы Ольгинской Аксайского района с заявлением о том, что ее восьмилетняя дочь ушла из дома и не вернулась. Во время оперативно-разыскных мероприятий тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесопосадке.