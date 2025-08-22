По факту происшествия проводится проверка

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Водитель мопеда погиб в ДТП со спецтранспортом, за рулем которого находился сотрудник МВД, передвигавшийся с включенным свето-звуковым сигналом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Карасунском округе Краснодара на пересечении улицы Старокубанской и улицы Селезнева произошло ДТП с участием автомобиля типа АЗ "Камаз" и мопеда Yamaha. В результате ДТП 24-летний водитель мопеда умер до приезда скорой помощи. <…> за рулем спецтранспорта находился сотрудник УМВД России по г. Краснодару, который двигался с включенным свето-звуковым сигналом", - сообщил собственник агентства.

Уточняется, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.