Еще один человек пострадал

ТУЛА, 22 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 150 кв. м произошел в частном жилом доме в Туле, в результате происшествия погиб семилетний ребенок, женщина госпитализирована с ожогами. Возгорание ликвидировано, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"К сожалению, погиб ребенок семи лет, пострадала 53-летняя женщина, которая с ожогами была доставлена в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Пожар произошел утром в пятницу в частном жилом доме на улице Михайловская в Туле. К тушению от МЧС России привлекались 18 человек и шесть единиц техники. Возгорание ликвидировали в 11:40 мск на площади 150 кв. м, причина его возникновения устанавливается.