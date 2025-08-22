Преступления совершались под надзором украинских кураторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД выявили в Крыму и пресекли деятельность группы, которая под надзором украинских кураторов обеспечивала работу сети узлов связи, используемых мошенниками для вымогательства денег у россиян, сообщили журналистам в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами. <…> Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 г. р. по указанию украинских кураторов арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ, задержанные отвечали за бесперебойное функционирование оборудования, покупали сим-карты и каждый день меняли их, получали телекоммуникационное оборудование в пунктах выдачи. В помещениях, где размещалось оборудование, изъято три 32-портовых сим-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 сим-карт различных операторов связи. "Незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере $600 еженедельно, а также компенсировалась стоимость аренды жилья", - добавили в пресс-службе.

По версии правоохранительных органов, с помощью этого оборудования реализовывалась одна из широко известных схем по выманиваю денег. "Мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к "Госуслугам", а затем оформляли микрокредиты на имя жертвы. В дальнейшем для возвращения заемных средств они по известной схеме требовали перевести деньги на так называемые безопасные счета", - пояснили в УФСБ.

Также установлены и другие лица, которые по заданию организаторов кол-центров обеспечивали функционирование виртуальных узлов связи. В их число входят и двое подростков 15 и 17 лет. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кого правоохранители подозревают в сотрудничестве с украинскими кол-центрами. Также они выясняют, кто еще был причастен к этой деятельности, возможно, даже в других регионах.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю обращает внимание, что сотрудники специальных служб, правоохранительных органов, органов государственной власти и кредитно-финансовых организаций никогда не звонят по телефону или через интернет-мессенджеры с требованиями о переводе денежных средств на так называемые безопасные счета, а также их передаче курьерам или иным лицам. Призываем российских граждан к бдительности и рекомендуем по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами", - добавили в управлении.