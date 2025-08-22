Еще четверо пострадали

ОРЕЛ, 22 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения автомобилей Lada Vesta и "Газель" на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Кромском районе Орловской области. По предварительной информации, четверо участников происшествия погибли, еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечено, что лобовое столкновение автомобилей произошло около 09:20 мск. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП и принимают меры для устранения его последствий, а также организации помощи пострадавшим. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.