Первые три года срока он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор, которым житель Челябинской области был осужден на 12 лет за поджог объекта связи, совершенный по заданию иностранного куратора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения ранее принятое решение Челябинского областного суда, которым фигурант был признал виновным по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)", - сказали в пресс-службе.

Со ссылкой на пресс-службу управления 17 июня сообщалось, что Челябинский областной суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в колонии строгого режима.

Преступление фигурант совершил в мае 2024 года. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело в отношении злоумышленника было возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ. Как было установлено, мужчина являлся сторонником проукраинской идеологии, действовал по заданию иностранного куратора для подрыва экономической безопасности Российской Федерации.