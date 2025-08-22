22 августа, 14:05,
обновлено 22 августа, 14:25

Жителя Севастополя осудили за передачу Украине информации о ВС РФ

Его приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Севастополе приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он по своей воле передавал Украине сведения о местах дислокации военной и специальной техники и объектах Вооруженных сил РФ, сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика. Установлено, что мужчина в период с января по октябрь 2023 года в интернет-мессенджере Telegram инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). "Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.

Добавляется, что деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что гражданин РФ 1978 года рождения инициативно вышел на связь с украинской стороной через Telegram-канал, используемый иностранными спецслужбами для сбора разведывательных данных, куда переслал видео работы объекта противовоздушной обороны. В дальнейшем мужчине был назначен куратор, по заданию которого он осуществил фотофиксацию объектов ПВО с указанием координат их мест расположения. Эти данные, а также сведения о заступлении на боевое дежурство средств ПВО он передавал при помощи интернет-мессенджера для последующего использования в интересах украинской разведки", - пояснили в пресс-службе УФСБ. 

