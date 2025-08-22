Он подозревается в преступлении 26-летней давности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Игоря Рухлова, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, совершенном 26 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Игорю Рухлову. Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в убийстве малолетней <…> в 1999 году. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок по 11 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека). По версии следствия, 7 августа 1999 года года в Талицком районе фигурант похитил и убил девятилетнюю девочку, которая дала показания по уголовному делу против его двух друзей, после чего закопал ее тело в землю. Обвиняемый вину признал.

"Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.