Следствие считает его причастным к хищению более 100 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в растрате бывшему министру здравоохранения Хабаровского края Юрию Бойченко, которого накануне арестовал Басманный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"Бойченко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Бойченко инкриминируется растрата при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Он арестован на 1 месяц 23 суток. Следствие считает его причастным к хищению более 100 млн рублей.

Арест Бойченко связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ходатайство об аресте тогда было заявлено по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении ряда должностных лиц Министерства здравоохранения Хабаровского края и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С ним в одно производство соединены еще шесть уголовных дел, в том числе дело, возбужденное 15 августа 2023 года по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве) по факту дачи и получения взятки через посредника в особо крупном размере. Вину Никонов не признал.

Юрий Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года. Бойченко родился в Хабаровске. Работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения Москвы.

В апреле 2025 года в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали, что судом Бойченко был назначен штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на более чем 21 млн рублей.