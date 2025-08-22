Виктору Солдатову заменили условный срок на реальный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд заменил экс-заместителю главы городского округа Дегтярск Свердловской области Виктору Солдатову условный срок на реальный по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В мае Солдатов был признан виновным и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.

"Сегодня, заслушав доводы жалобы и представления прокурора, Свердловский областной суд изменил приговор, исключив явку с повинной из числа смягчающих наказание обстоятельств. Условное наказание было заменено на реальное. Ближайшие 3 года 6 месяцев Солдатов проведет в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2024 года Солдатов выступал в качестве посредника в передаче бывшему главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову взятки от учредителя ООО "Жилые кварталы". При этом 1,7 млн рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за оказание посреднических услуг.

Следственным управлением СК РФ по Свердловской области при расследовании дела чиновника был допрошен ряд свидетелей, изучен значительный объем финансовой и должностной документации. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по региону Валерия Горелых, фигурантов дела выявили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного полицейского главка во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ.

В конце ноября 2024 года местные СМИ сообщили об обысках в администрации Дегтярска. Позднее были задержаны глава городского округа Вадим Пильников и его заместители Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Пильникову предъявили обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).