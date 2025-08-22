Юрий Усков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Йошкар-Олинский городской суд отправил под домашний арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе iSpring.

В феврале суд избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В июне мера пресечения была отменена, Верховный суд Марий Эл разрешил Ускову пользоваться интернетом и телефоном.

"В июне с Юрия Ускова сняли все ограничения, кроме запрета общаться с участниками и свидетелями по делу. Сегодня по решения суда его поместили под домашний арест, так как на днях он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Следствие считает, что Юрий должен был уведомлять о своих передвижениях и быть постоянно на связи. Но после снятия запретов на пользование телефоном и интернетом Юрий не должен был уведомлять никого о своих перемещениях, а, следовательно, ничего не нарушил", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сторона защиты планирует обжаловать решение суда.

Ранее по делу о мошенничестве, помимо Ускова, были задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. Йошкар-Олинский городской суд не стал назначать меру пресечения Плотникову и Михееву. Уголовное дело связано с покупкой в 2013 году участка, на котором впоследствии была построена IT-деревня. По версии следствия, земля была куплена по заниженной цене.

Компания iSpring занимается разработкой решений для корпоративного обучения. В 2021 году компания открыла в Йошкар-Оле IT-вуз.