Заведено уголовное дело

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Калужской области выявили противоправную деятельность директора одной из фирм, причастной к хищению средств, выделенных по нацпроекту на ремонт дорог в регионе. Сумма ущерба от незаконного применения налоговых вычетов составила не менее 60 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность директора одной из коммерческих структур, причастной к хищению бюджетных денежных средств, выделенных в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Дело по материалам УФСБ возбуждено региональным следственным управлением СК РФ.

По версии следствия, фигурантка, являясь исполнительницей госконтрактов по ремонту дорог, применила схемы незаконного применения налоговых вычетов по НДС. Для этого она организовала фиктивный документооборот с подконтрольными ей контрагентами. "Сумма ущерба составила не менее 60 млн рублей", - добавили в пресс-службе.