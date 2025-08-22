В Калининграде главе Балтийска продлили арест до 7 октября

Он обвиняется в получении взятки в крупном размере

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Постановление Ленинградского районного суда Калининграда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу главе администрации Балтийского городского округа Сергею Мельникову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере, вступило в силу. Калининградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены постановления районного суда, сообщила пресс-служба облсуда.

"В Калининградский областной суд поступила апелляционная жалоба адвоката Камасина Е. С. в защиту интересов Мельникова С. В. на постановление Ленинградского районного суда Калининграда от 4 августа 2025 года. Данным судебным документом чиновнику, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

В жалобе защитник указал, что ходатайство следователя не было достаточно мотивировано, при избрании Мельникову меры пресечения в виде заключения под стражу не имелось достаточных к тому оснований, которые не имеются и в настоящее время.

"Защита полагает, что следователем не представлено доказательств не только необходимости продления меры пресечения, но также и возможности применения иной, более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. Адвокат просил суд апелляционной инстанции отменить обжалуемое постановление суда и изменить Мельникову меру пресечения на запрет определенных действий либо домашний арест", - отметили в пресс-службе.

Калининградский областной суд, "изучив доводы жалобы и поступившие материалы, выслушав мнение сторон, не нашел оснований для изменения или отмены постановления суда, которое вступило в законную силу", констатировали в облсуде.