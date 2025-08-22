Наказание Дмитрия Афанаскина осталось без изменений

БРЯНСК, 22 августа. /ТАСС/. Володарский районный суд Брянска оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на приговор за небрежное хранение оружия Дмитрию Афанаскину - отцу устроившей стрельбу в гимназии №5 девочки. В части наказания приговор оставлен без изменений, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В марте 2025 года Афанаскина приговорили к 1 году 8 месяцам исправительных работ, также были частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 2,85 млн рублей. В пользу матери застреленной девочки суд взыскал расходы на погребение. Отмечено, что осужденный обжаловал приговор суда и просил снизить размер компенсации морального вреда, взысканного в пользу потерпевших. Потерпевшие просили назначить Афанаскину реальное лишение свободы, а также взыскать компенсацию морального вреда в полном объеме.

"Апелляционным постановлением Володарского районного суда г. Брянска от 22 августа 2025 года приговор мирового судьи изменен, из резолютивной части приговора в решении суда по гражданскому иску о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетних потерпевших исключена формулировка в "лице законного представителя". В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла 7 декабря 2023 года. Как установил суд первой инстанции, подсудимый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Двое учеников, в том числе стрелявшая, погибли, четверо получили огнестрельные ранения.

Также по делу о стрельбе в гимназии были арестованы руководитель охранявшего гимназию частного предприятия и сотрудница охранного предприятия, работавшая в гимназии на посту охраны, замдиректора гимназии была заключена под домашний арест. Позднее всем смягчили меру пресечения. Директора ЧОП отпустили под залог в 1,5 млн рублей, сотруднице охранного предприятия заменили меру пресечения на домашний арест, а затем - на запрет определенных действий. Замдиректора школы заменили меру пресечения на запрет определенных действий.