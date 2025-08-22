Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подросток без прав на квадроцикле сбил двух пешеходов в поселке Бакеево, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на улице Молодежной. "По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП две женщины 1974 и 1986 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.