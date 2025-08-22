Огонь повредил 306 строений на территории садовых участков

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Масштабный пожар в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики ликвидирован на площади 502 га, повреждено 306 строений. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЛНР.

"Масштабный пожар в Станично-Луганском районе ликвидирован. Природный пожар был потушен на площади 502 гектара, из которых 437 гектара - территория, покрытая лесом. Огнем повреждено 306 строений на территории садовых участков", - говорится в сообщении.

Всего на месте работало более 450 человек, в том числе волонтеры, и 58 единиц техники.

Малиновское лесничество загорелось в ЛНР 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар уничтожил 100 домостроений в Ольховских Дачах, площадь возгорания составляла 130 га. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 11 человек.