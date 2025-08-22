Незначительное число пользователей могут столкнуться с трудностями при входе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Портал "Госуслуги" с 12:00 мск подвергается массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Госуслуги" с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что незначительное число пользователей могут столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика, однако все атаки успешно отражаются.

Портал госуслуг работает в штатном режиме, а для обеспечения информбезопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная защита.

"Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме. Для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий ИБ в сутки", - сообщили в министерстве.

Кроме того, как отметили в Минцифры, работают круглосуточная техническая поддержка и круглосуточный штаб мониторинга и оперативного реагирования для предотвращения и блокирования угроз. В министерстве заверили, что данные пользователей находятся под защитой.