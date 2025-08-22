В его тушении были задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Ночной клуб загорелся во Владивостоке, спасатели ликвидировали возгорание, жертв нет, сообщает Telegram-канал МЧС Приморского края.

"На улице Набережной произошло возгорание в помещении ночного клуба. <…> По оперативным данным, на момент прибытия пожарных из помещения клуба шел черный дым, горела хозяйственная кладовая. До приезда огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек", - говорится в сообщении.

В 22:47 (15:47 мск - прим. ТАСС) пожар полностью был ликвидирован. "Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС Приморского края.

В тушении были задействованы 10 единиц техники и 39 человек личного состава, добавили в МЧС.

В прокуратуре Приморского края сообщили о начале проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины возгорания. По данным ведомства, площадь пожара составила 20 кв. м.