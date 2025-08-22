Еще два пострадали

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и два пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Красноармейском районе Самарской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

"22 августа 14:50 (13:50 мск - прим. ТАСС) на 140-м км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир автомобиля марки Fiat, водитель и пассажир автомобиля Geely госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель автомобиля Fiat выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely. Обстоятельства происшествия устанавливаются.