Видео было снято им в 2023 году в ходе стрима

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Житель Кубани привлечен к административной ответственности за видео, на котором он выкрикивал националистические лозунги и уничтожил паспорт гражданина РФ, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кубанец уже привлечен к административной ответственности по ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций), ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ст. 20.1 ч 3 (мелкое хулиганство), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) , - говорится в заявлении.

Уточняется, что видео было снято мужчиной в 2023 году: в ходе стрима он выкрикивал лозунги националистической организации недружественного государства и уничтожил паспорт гражданина РФ.