Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Воспитатель Екатеринбургского суворовского военного училища помещен под домашний арест по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении воспитателя Екатеринбургского суворовского военного училища В. Щекотова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера. Суд избрал в отношении Щекотова меру пресечения в виде домашнего ареста по 30 сентября", - говорится в сообщении.