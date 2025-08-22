Он обвиняется в передаче незаконного вознаграждения члену правительства региона - директору департамента дорожного хозяйства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Иванова заключил под стражу индивидуального предпринимателя по подозрению в даче взятке члену правительства Ивановской области - директору департамента дорожного хозяйства региона Дмитрию Вавринчуку. Об этом сообщили в пресс-службе Ивановского областного суда.

"Постановлением Октябрьского районного суда Иванова 22 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, возбужденного по факту дачи взятки директору департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в особо крупном размере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении Дмитрия Вавринчука. Общий размер незаконного вознаграждения составил более 17 млн рублей. По версии следствия, чиновник получил взятку от представителя коммерческих фирм за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и обслуживание дорог.