В Крыму потушили природный пожар

Площадь возгорания составляла 5,2 тыс. га

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупный природный пожар в Республике Крым, об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован на площади 5,2 тыс. га", - говорится в сообщении.

21 августа специалисты локализовали возгорание на той же площади. Природный пожар угрожал четырем селам, но их удалось защитить от огня.

Всего к тушению привлекалось свыше 330 человек и 70 единиц техники. Наземная группировка применяла ранцевые огнетушители, хлопушки и проливала кромку с помощью пожарно-спасательных автомобилей.