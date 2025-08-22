По данным местных СМИ, речь идет о выплате в 10 млн рублей за моральный вред

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми приступил к рассмотрению иска бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов РФ. Это следует из данных картотеки суда.

Суть дела на сайте не раскрывается. По данным ряда местных СМИ, речь идет о выплате в 10 млн рублей за моральный вред.

"Истец: Белых Никита Юрьевич. Ответчик: Министерство финансов Российской Федерации. 22 августа - предварительное судебное заседание", - говорится в электронной картотеке суда.

Дело о злоупотреблении

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по версии следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал и заявил, что не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала общества и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды. По второму эпизоду райсуд Белых оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на более чем 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.

Дело о взятке

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве, 28 июля того же года указом президента России Владимира Путина он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, назначив 8 лет колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.