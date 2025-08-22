Домашний арест изменен на запрет определенных действий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Бывшему ректору Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова изменили меру пресечения, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По информации собеседника, постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода домашний арест изменен на запрет определенных действий до отмены или изменения меры пресечения.

В феврале 2025 году ректора Жанну Никонову арестовали по делу о превышении полномочий. По версии следствия, с 2023 по 2024 год она на основании необоснованных служебных и докладных записок, составленных директором института непрерывного образования, без законных на то оснований вносила в приказы о премировании сотрудников университета сведения о начислении им стимулирующих выплат, часть которых в последующем женщины обращали в свою пользу. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 1 млн рублей.