Авария произошла на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе

ОРЕЛ, 22 августа. /ТАСС/. Два сотрудника управления ФСИН России по Орловской области, по уточненной информации, погибли в ДТП на трассе М-2 "Крым" в пятницу утром. Ранее сообщалось о смерти трех работников ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Всего в аварии погибли четыре человека, в том числе, по уточненным данным, двое сотрудников УФСИН", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 22 августа около 09:20 мск на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе. В результате столкновения автомобилей Lada Vesta и "Газель" погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП.