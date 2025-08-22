Он был осужден на 1,5 года после того, как принял участие в потасовке

БЕЛГОРОД, 22 августа. /ТАСС/. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) отбывающего наказание бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко. Заседание назначено на 10 сентября, следует из данных картотеки суда.

"Ходатайства, жалобы об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (ч.1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ). <...> Судебное заседание [назначено на] 10.09.2025", - сказано в картотеке.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывает наказание в Белгородской области. Уголовное дело против спортсмена было возбуждено после того, как он принял участие в потасовке. Ивану Емельяненко 37 лет. Он является младшим братом бойцов Федора и Александра Емельяненко, за свою карьеру провел несколько поединков в смешанных единоборствах (ММА) и боксе.