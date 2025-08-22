По данным издания, это произошло в Деснянском районе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Второй за неделю случай взрыва автомобиля зафиксирован в Киеве. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, автомобиль взорвался в Деснянском районе. Других подробностей не приводится.

При этом 18 августа в жилом массиве Киева был взорван военный пикап, владелец автомобиля получил незначительные травмы.

На Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов. Также с начала февраля 2025 года в стране произошло несколько случаев взрывов в территориальных центрах комплектования. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации.