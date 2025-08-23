Среди них ребенок

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В результате массированной атаки БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака БПЛА, которая отражается силами ПВО Министерства обороны РФ", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации области. Один из дронов упал недалеко от многоэтажного жилого дома в районе улицы Ленина в городе Петров Вал. Повреждено остекление. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

Также из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность в районе хутора Крапцовский Кумылженского района, отметил глава региона. Очаг локализовали, угрозы населенному пункту нет.