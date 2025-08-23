Второй Западный окружной военный суд отменил дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд смягчил приговор генерал-майору Минобороны РФ Анвару Галимуллину, осужденному на 2,5 года колонии условно за служебный подлог и особо крупную растрату. Как говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС, апелляция исключила из обвинительного приговора дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

"Приговор изменить, исключить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. В остальной части приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в документах.

Также по делу генерала МО РФ был осужден полковник запаса Юрий Убогий, получив 1,5 года условно с аналогичными испытательным сроком три года и штрафом, который апелляция также исключила.

По итогам рассмотрения уголовного дела о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ) обоим осужденным на два года судом запрещено занимать руководящие должности. Галимуллин и Убогий в момент оглашения приговора находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор вступил в законную силу.