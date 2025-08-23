Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Боханский" устанавливают ее местонахождение

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Полицейские ищут 85-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Боханский" устанавливают местонахождение 85-летний пенсионерки. Накануне вечером в дежурную часть поступило телефонное сообщение от 37-летней женщины. С ее слов, она вместе с родственниками приехала в лесной массив вблизи села Александровское Боханского района для сборки грибов. В какой-то момент они упустили бабушку из вида, а самостоятельные поиски не принесли положительного результата", - говорится в сообщении.

Женщину зовут Гу Гуйлань. На вид ей около 84 лет, рост 160-164 см, азиатский тип лица. Была одета в бордовую куртку, темно-синие штаны. Носит очки, а также часы на левой руке.