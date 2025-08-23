Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, никто из жителей не пострадал

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В Ростовской области из-за обломков сбитых БПЛА произошло несколько пожаров. Возгорания ликвидированы, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, из-за падения фрагментов дронов в некоторых местах возникли возгорания, которые были быстро ликвидированы. Он также подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.