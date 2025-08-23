Оперативные службы разбирают завалы и проливают конструкции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пожар, возникший в ночь на 21 августа на заводе электроники в городе Мукачево в Закарпатской области на западе Украины, потушен спустя двое суток. Об этом сообщили в украинской Госслужбе по ЧС.

"Мукачево: ликвидирован пожар на предприятии площадью 7 тысяч кв. метров <...>. Проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 21 августа на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах в нескольких городах и регионах страны, в том числе в Мукачево. После горсовет сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города. В местных СМИ распространялись фото, на которых было видно, что небо заволокло густым черным дымом, а местные власти призывали жителей плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. После в горсовете уточнили, что горел завод электроники Flex.