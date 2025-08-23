Кроме того, по словам задержанного, с 2023 по 2025 год по заданию куратора он проводил наблюдения за военнослужащими ВКС России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Задержанный в Саратовской области предполагаемый соучастник убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика полностью признал вину.

"Свою вину полностью признаю", - сказал он в ходе допроса, видео которого распространила ФСБ России.

Мужчина - уроженец Саратова, гражданин Российской Федерации. В июле 2023 года в мессенджере WhatsApp ему написал неизвестный, представился сотрудником украинских спецслужб и предложил выполнять поручения за вознаграждение. "В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерала-лейтенанта Ярослава Москалика. Моей задачей было наблюдение за ним и доставка взрывного устройства", - сказал задержанный. Кроме того, по его словам, с 2023 по 2025 год по заданию куратора он проводил наблюдения за военнослужащими ВКС России, устанавливая место их работы и место жительства.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Саратовской области задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб генерал-лейтенант Москалик.