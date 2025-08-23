Он обвиняется в различных преступлениях, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в Батуми задержали 36-летнего гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, гражданин Украины обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.

На данный момент компетентные органы Грузии в отношении задержанного проводят установленные законом предэкстрадиционные процедуры.