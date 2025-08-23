Сотрудники поездных бригад делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 30 поездов дальнего следования идут с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Ростовской области, сообщили в РЖД.

"Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сотрудники поездных бригад делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

Обо всех изменениях пассажиры информируются по СМС. Актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте компании, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД, говорится в сообщении.