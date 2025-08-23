Заведено уголовное дело

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. В результате пожара в ЛНР погибли шесть человек, в том числе двое детей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

По данным ведомства, информация о жертвах в поселке Успенка в следственное управление поступила ночью.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара, унесшего жизни шести человек, в том числе двух малолетних детей. Сегодня в ночное время в следственное управление поступило сообщение о том, что при тушении пожара частного домовладения в пгт Успенка обнаружены тела шести человек, в том числе двоих малолетних детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователи и криминалисты произвели осмотр места происшествия, допросили очевидцев, назначены судебные экспертизы.