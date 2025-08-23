В Литве задержали 11 человек по подозрению в нарушении санкций против России

Все задержанные являются сотрудниками каунасской компании

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Группа сотрудников каунасской компании задержана в Литве по подозрению в нарушении режима санкций против РФ. Об этом сообщила криминальная служба таможенного департамента балтийской республики.

"После проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемых в нарушении санкций были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе ее руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии", - говорится в сообщении.

Как установлено в ходе оперативных действий, под прикрытием фиктивного получателя груза в Португалии каунасская компания намеревалась доставить в Россию оборудование по очистке воды, предназначенное для использования предприятиями нефтяной промышленности. Во время операции задержано несколько тонн оборудования стоимостью около €2 млн. Операция проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами Португалии и Болгарии.