Пять человек самостоятельно вышли из здания

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Возгорание кровли птицефабрики на площади 7 тыс. кв. м произошло в поселке Рощино Челябинской области. Из здания самостоятельно вышли пять человек, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В поселке Рощино горит кровля птичника на 7 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно вышли на улицу 5 человек", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализовали.

В тушении участвуют 46 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

В новость внесены изменения (12:03 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.