В Нижнем Новгороде аэрозольный баллончик взорвался в квартире

Никто не пострадал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Взрыв в квартире на Южном шоссе в Нижнем Новгороде, о котором в субботу сообщило несколько Telegram-каналов, был вызван аэрозольным баллончиком. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Утром в субботу в нескольких Telegram-каналах появилось сообщение о взрыве, который произошел в многоэтажном доме, и эвакуации жителей.

"Поступил вызов на Южное шоссе. По прибытии выяснилось, что в квартире на втором этаже взорвался аэрозольный баллончик без последующего горения. Пострадавших нет. Помощь пожарных подразделений не потребовалась", - отметили в ведомстве.